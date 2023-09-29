Забудьте о слезах во время нарезания лука: три эффективных лайфхака

Действие лука на слезные железы можно "обмануть"

Любому кулинару известно, что лук благодаря своему особому химическому составу может довести до слез. Поэтому, если вы планируете вкусно замариновать этот овощ, но не хотите рыдать – обратите внимание на статью.

Есть проверенные уловки, которые помогут не плакать во время работы с овощем. На Pixelinform рассказали о самых эффективных методиках.

Спички

Данный метод можно смело назвать наиболее интересным. У него множество очень положительных отзывов. Специфика состоит в том, что необходимо перед чисткой и нарезкой лука следует зажать во рту несколько спичек. "Магия" заключается в том, что сера на спичках не дает эффекта луку развернуться по полной.

Соль

Считается, что этот продукт тоже не даст овощи довести вас до слез. Перед нарезкой нужно просто покрыть разделочную доску тонким слоем соли. И все – можно приступать к нарезке лука.

Замораживание

Метод с морозильной камерой является одним из самых популярных. Луковицу нужно почистить и отправить в морозильную камеру. Пять минут пребывания там будет вполне достаточно. Впрочем, говорят, что я холодной воды достаточно.

Рекомендуем попробовать все методы и тогда определить, какой лучше всего подходит вам. Также мы рассказывали о хитром трюке, который поможет за секунды отделить соцветия цветной капусты от ствола.