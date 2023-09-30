Вернут чистоту в считанные секунды: чудо-средства, которые отмоют руки от орехов

Можно за секунды вернуть коже естественный цвет

Мы рассказывали о простом способе чистки большого количества орехов. Теперь делимся лайфхаками, которые вернут естественный цвет рукам, на которых остались ореховые пятна.

Любителям орехов не мешает знать, чем отмыть руки от орехов в домашних условиях. На портале Главред поделились эффективными лайфхаками.

Уже сухие орехи безопасны для чистоты ваших рук. Совершенно другое дело, когда нужно почистить молодые плоды с зеленой кожурой. Она содержит едкий пигмент, который самостоятельно быстро из рук не вымывается. Он может держаться на коже до двух недель. Но есть действенные средства.

Сок лимона

Сначала следует помыть руки с мылом. Тогда взять лимон, отрезать его часть и потереть пятна. Можно взять вату, обмакнуть ее в лимонный сок и протереть руки. Повторять это следует, пока пятна не исчезнут. Лучше делать между попытками интервалы в 2-3 часа.

Морская соль

Способ подойдет для загрязнений на ладонях или кистях. Нужно немного увлажнить кожу, нанести туда соль и потереть. Для нежных участков этот способ не подходит

Перекись водорода

Сработает, если пятна свежие и еще не успели потемнеть. Необходимо смочить вату в растворе и протереть кожу.

Виноград

Виноградину следует разрезать и потереть ею загрязненные участки. Кожа от этого будет отбеливаться. Также можно делать ванночки для рук.

Нашатырный спирт

Это несколько радикальный способ. Следует смочить вату 10% нашатырным спиртом и протереть потемневшие участки. Но теперь придется вымывать руки от резкого запаха этого средства. Если и применяете его, то лучше делать это только на открытом воздухе.

Выберите то подходящее вам средство — и вперед. Также мы рассказывали, как быстро отделить соцветия цветной капусты.