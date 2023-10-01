Если орехи горчат, не выбрасывайте: простой трюк решит проблему

Есть один простой, но эффективный способ

Мы рассказывали, как начистить сразу много грецких орехов. Теперь делимся лайфхаком, что поможет лишить горечи приобретенные ядра.

Иногда случается, что купленные грецкие орехи оказываются слишком горькими. Некоторые люди решают выбросить невкусный продукт, однако есть способ, который лишит их горечи. О нем рассказали на Pixelinform.

Как спасти орехи

Лучше всего работает такая несложная процедура, как промывание орехов. Почищенные ядра нужно высыпать в глубокую миску и залить чистой водой. В скором времени она станет мутной. Процедуру следует повторять до того момента, пока очередная порция жидкости не останется прозрачной – это будет свидетельствовать о том, что из продукта полностью вышло горькое масло.

Действовать можно и иначе: достаточно будет просто залить орехи и, не меняя воду, оставить на всю ночь. Орехи станут вкусными и в этом случае.

Как поступить с орехами дальше

После вымачивания следует сразу употреблять орехи. Если же вы хотите их оставить, они нуждаются в просушке, что лишит их излишней влаги.

Для этого продукт нужно подсушить в духовке. Точного времени для процедуры нет – следует ориентироваться на состояние орехов. Они должны снова стать сухими и жесткими. Такие орехи можно хранить и употреблять. Например, печь с ними польский "Панский пляцок".