"Золотой" стандарт приготовления риса: известная идеальная пропорция крупы и воды

Такая крупа после варки будет идеальной

Рис – это отличный гарнир, такой же любимый у наших кулинаров, как картофельное пюре. Но часто нужно постараться, чтобы блюдо выглядело аппетитным. Часто крупа разваривается, превращается в грудки и в конце концов напоминает не самую аппетитную массу.

Впрочем, можно легко предотвратить проблему, если знать простые правила приготовления. О них рассказали на Pixelinform.

Прежде всего нужно правильно выбрать кастрюлю для варки. Лучше всего подойдет посуда с толстым дном и толстыми стенками. В такой кастрюле каша не пригорит и лучше пропарится.

Ответственно следует подойти и к выбору круп. Для каши лучше выбрать сорт с меньшим количеством крахмала. Предварительно рис тщательно промывается под проточной водой.

Если необходимо сократить время приготовления, перед варкой зерна можно на 30 минут залить водой. Это смягчит рис.

Важно и соотношение крупы и воды. Часто следует ориентироваться на подсказки на упаковке. Сначала воду следует довести до кипения, а уже тогда – добавлять крупу.

Время приготовления обычно занимает до 15-20 минут. Но не нужно сразу доставать кашу из кастрюли и подавать на стол. Оставьте гарнир настояться под крышкой примерно 5-10 минут.

С такими простыми правилами гарнир всегда будет рассыпчатым и аппетитным. Также мы рассказывали, можно ли есть крупы, в которых завелись жучки.