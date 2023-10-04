Чтобы не купить кота в мешке: как отличить настоящий творог от подделки
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Зачем носить на рынок зажигалку
Мы рассказывали, как быстро начистить много грецких орехов. Теперь делимся простым лайфхаком, который поможет отличить натуральный творог от подделки.
Разобраться, какой сыр достоин вашего внимания, а от которого лучше отказаться, на самом деле совсем несложно. Вместе с порталом "Клатч" делимся рекомендациями, которые помогут определить качественный продукт.
Ориентируйтесь на цену
Чтобы приготовить 1 килограмм твердого сыра, производитель должен потратить 11 литров молока. Это значит, что настоящий творог в принципе не может стоить по дешевке. В некачественном сыре используют дешевое пальмовое масло. Лучше купить меньше, но качественного творога, чем много плохого.
Этикетка
Продукт должен иметь упаковку с указанным составом, сведениями о производителе и датой изготовления. Хороший творог состоит всего из трех ингредиентов: молока. закваски и сычужные ферменты.
Минутка химических экспериментов
Если вы приобретаете сыр на рынке – попросите отрезать небольшой кусочек. Продавец, уверенный в своем товаре, не будет возражать против проведения эксперимента. Возьмите зажигалку и поднесите кусочек сыра к огню. Если он моментально расплавится – это будет свидетельствовать о хорошем качестве.
Также можно капнуть на кусок сыра йодом. Если он посинеет — значит, в составе есть крахмал.
Также мы рассказывали, что означает маркировка на яйцах в супермаркете. Эта информация поможет выбрать качественный продукт в соответствии с вашими предпочтениями.