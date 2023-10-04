Чтобы не купить кота в мешке: как отличить настоящий творог от подделки

Зачем носить на рынок зажигалку

Мы рассказывали, как быстро начистить много грецких орехов. Теперь делимся простым лайфхаком, который поможет отличить натуральный творог от подделки.

Разобраться, какой сыр достоин вашего внимания, а от которого лучше отказаться, на самом деле совсем несложно. Вместе с порталом "Клатч" делимся рекомендациями, которые помогут определить качественный продукт.

Ориентируйтесь на цену

Чтобы приготовить 1 килограмм твердого сыра, производитель должен потратить 11 литров молока. Это значит, что настоящий творог в принципе не может стоить по дешевке. В некачественном сыре используют дешевое пальмовое масло. Лучше купить меньше, но качественного творога, чем много плохого.

Этикетка

Продукт должен иметь упаковку с указанным составом, сведениями о производителе и датой изготовления. Хороший творог состоит всего из трех ингредиентов: молока. закваски и сычужные ферменты.

Минутка химических экспериментов

Если вы приобретаете сыр на рынке – попросите отрезать небольшой кусочек. Продавец, уверенный в своем товаре, не будет возражать против проведения эксперимента. Возьмите зажигалку и поднесите кусочек сыра к огню. Если он моментально расплавится – это будет свидетельствовать о хорошем качестве.

Также можно капнуть на кусок сыра йодом. Если он посинеет — значит, в составе есть крахмал.

Также мы рассказывали, что означает маркировка на яйцах в супермаркете. Эта информация поможет выбрать качественный продукт в соответствии с вашими предпочтениями.