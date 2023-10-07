Картофель будет вариться вдвое быстрее: элементарная хитрость

Простая уловка поможет вам ускорить процесс

Мы рассказывали о хитром трюке, который применяют опытные кулинары, чтобы пюре было нежнее. Теперь делимся хитростью, которая поможет в несколько раз ускорить варку картофеля.

Кажется, что нет ничего сложного для того, чтобы сварить картофель. Но, обладая элементарными кулинарными трюками, от овоща можно добиться разных характеристик. Например, на Pixelinform рассказали, как заставить ее вариться вдвое быстрее.

Чтобы тратить меньше времени на варку картофеля, в кастрюлю нужно добавить один дополнительный ингредиент. Ничего экзотического — этот продукт есть в каждом холодильнике.

Речь идет о сливочном масле. Благодаря ему картофель не только приготовится быстрее, но и получится гораздо вкуснее.

Небольшой кусочек масла следует добавить в воду сразу, как только картофель закипит. Продукт образует на поверхности жирную пленочку – благодаря этому температура приготовления в кастрюле будет немного выше.

Масло в качестве приложения тоже работает. Но именно со сливочным продуктом картофель приобретет более яркий аромат и вкус. Также мы рассказывали, как выбирать сыр на рынке.