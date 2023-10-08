Никаких комочков: один секретный ингредиент сделает рис фантастическим

Зачем добавлять в рис лимонный сок

Мы рассказывали о хитром трюке, который поможет сделать картофель для пюре значительно более нежным. Еще один популярный гарнир – рисовая крупа. Кроме приложения к основным блюдам, ее отваривают к голубцам, салатам и даже десертам, например, рис входит в состав вкуснейших и бюджетных шоколадных конфет.

Во всем мире эту крупу готовят самыми разными способами. Один из них подразумевает добавление в кастрюлю с рисом небольшого количества лимонного сока. Об этом рассказали на ProstoWay.

Для чего его добавляют во время варки риса

Лимонный сок улучшает рис. Он делает вкус гарнира более выразительным и ярким. Также лимонный сок добавляют, потому что он способен сделать рис рассыпчатым. Так не будет никаких комочков.

На стандартную порцию риса достаточно буквально одну-две чайные ложки лимонного сока. Такое количество еще и сохранит белый цвет гарнира.

Это простой кулинарный лайфхак. Даже если вы не планируете им пользоваться постоянно, то попробовать такой черт точно стоит. Также мы рассказывали, как сварить вкусную и рассыпчатую гречку.