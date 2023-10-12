Простой трюк: как достать все кости из жареной рыбы одним махом за 30 секунд
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Лайфхак подходит для рыбы, которую пожарили целиком
Мы рассказывали, как вкусно пожарить речную рыбку. Но эти виды рыбы многие не любят и редко готовят из-за их костлявости. Впрочем, убрать кости – задача вполне выполнимая. Еще и времени на это уйдет немного.
На Pixelinform рассказали, как вынуть одним махом все кости из готовой рыбы – жареной, вареной или запеченной. Этот лайфхак работает для рыбы, которую приготовили целиком.
Как с рыбы убрать кости
Кладем рыбу перед собой брюшком к себе. Острым ножом удаляем плавники, аккуратно снимаем кожу за жабрами.
Следующим шагом делаем ножом длинный разрез вдоль центральной линии тушки. Тогда отделяем филе от костей. Так у вас останется отдельно от позвоночника два кусочка филе.
После этого остается только перевернуть рыбу и повторить процедуру. При этом можно придерживать голову и хвост – так будет проще орудовать ножом.
Если натренироваться, с этим способом почистить готовую рыбину и получить филе, отделенное от костей, уйдет 30 секунд. Также мы рассказывали, как правильно замораживать баклажаны.