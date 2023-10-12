Простой трюк: как достать все кости из жареной рыбы одним махом за 30 секунд

Лайфхак подходит для рыбы, которую пожарили целиком

Мы рассказывали, как вкусно пожарить речную рыбку. Но эти виды рыбы многие не любят и редко готовят из-за их костлявости. Впрочем, убрать кости – задача вполне выполнимая. Еще и времени на это уйдет немного.

На Pixelinform рассказали, как вынуть одним махом все кости из готовой рыбы – жареной, вареной или запеченной. Этот лайфхак работает для рыбы, которую приготовили целиком.

Как с рыбы убрать кости

Кладем рыбу перед собой брюшком к себе. Острым ножом удаляем плавники, аккуратно снимаем кожу за жабрами.

Следующим шагом делаем ножом длинный разрез вдоль центральной линии тушки. Тогда отделяем филе от костей. Так у вас останется отдельно от позвоночника два кусочка филе.

После этого остается только перевернуть рыбу и повторить процедуру. При этом можно придерживать голову и хвост – так будет проще орудовать ножом.

Если натренироваться, с этим способом почистить готовую рыбину и получить филе, отделенное от костей, уйдет 30 секунд. Также мы рассказывали, как правильно замораживать баклажаны.