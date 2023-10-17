За считанные минуты: лайфхак, который позволит приготовить макароны втрое быстрее

Мало кто знает об этом трюке

Мы рассказывали, как очень вкусно приготовить любую крупу. Теперь делимся простым способом, который позволит быстро приготовить макароны.

Это универсальный гарнир, один из самых популярных. Их может сварить даже кулинар-любитель. Но не каждый знает, что можно в несколько раз ускорить их приготовление с помощью микроволновки. Об этом рассказали на Pixelinform.

Для этого подходит посуда, которую можно использовать в микроволновке. Туда следует засыпать макароны и залить водой. На 250 г сухого изделия берём литр чистой воды.

Готовим макароны на высокой мощности печи. Ставим к тому времени, которое указано на упаковке мучных изделий. Но при этом следует добавить еще 3 минуты.

Приблизительно внутри процесса следует открыть дверцу и перемешать макароны. Когда микроволновая печь выключится, сливаем излишнюю воду из сосуда с продуктом.

Так готовятся макароны к состоянию аль денте. Такой гарнир уже можно смело подавать на стол. Также мы рассказывали, как из вчерашних макарон приготовить вкусное и сытное блюдо.