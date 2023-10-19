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Зачем лить на руки уксус: хитрый трюк, о котором молчат грибники

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Ваши руки спасет самый обыкновенный уксусный раствор
Ваши руки спасет самый обыкновенный уксусный раствор. Фото pokupon

Поможет один простой ингредиент из вашей кухни

Активно продолжается грибной сезон, а это значит, что грибники собирают, а затем чистят и заготавливают ароматные и вкусные лесные дары. Но для того, чтобы закрыть вкусные грибочки в маринаде, есть и другие последствия — черные руки, оставшиеся после чистки этого продукта.

Как отмыть руки от грибов — вопрос очень актуальный. Как быстро смыть оставшийся после сбора и чистки грибов налет рассказали на ProstoWay.

Как отмыть руки

Смыть черные пятна, которые не берет ни мыло, ни более агрессивные растворы, возможно в домашних условиях. К тому же, не понадобятся никакие дорогие смеси – только компонент, который и так есть на вашей кухне.

После чистки и уборки грибов кожу можно отмыть с помощью обычного столового уксуса. Понадобится 1 литр воды, смешайте с 250 мл уксуса.

Полученный раствор перелейте в удобную по размеру миску. Опустите руки и подержите несколько минут. Дождитесь, чтобы раствор вступил в реакцию с грибным соком. Уже через 2-3 минуты вы заметите, как пятна на руках постепенно будут светлеть.

После этого хорошо намылить руки и смыть водой. Также мы рассказывали, как быстро лишить косточек приготовленную рыбу.

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#Руки #Грибы #Уксус #Лайфхак