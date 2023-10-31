Хитрый трюк: что сделать с печенью перед жаркой, чтобы получилось невероятно вкусно

Этот способ отлично работает

Мы рассказывали, как сода поможет сделать печень вкусной. Этот субпродукт недорог и вкусен, но требует особого внимания.

Рассказываем о популярном способе подготовки печени. Так продукт выйдет в финале нежным и особенно ароматным. О нем напомнили на Pixelinform.

Свиную или говяжью печень чаще всего жарят или варят. И в первом, и во втором случае может получиться очень вкусно.

Но для хорошего результата важно правильно подготовить печень к термической обработке. Если пропустить этот этап, можно получить блюдо, имеющее неприятный горький привкус и неприятно и долго жеваться.

Чтобы этого не произошло, печень нужно качественно промыть и тщательно избавить от пленочек. Кроме того, есть еще один важный этап. Он наращивает шансы приготовить печень вкусно.

Следует положить кусочки печени в глубокую миску и залить молоком.

Нагревать жидкость предварительно не следует. Но использовать слишком холодное молоко тоже не стоит. Лучший вариант – заранее достать бутылку с молоком из холодильника. Одного часа в молоке для печени будет более чем достаточно.

Кушанье наверняка получится нежным и вкусным, без разницы, планируете вы его варить, жарить или запекать. Также мы рассказывали, как сделать котлеты особенно сочными.