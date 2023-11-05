Как разоблачить подделку: пять признаков, указывающих на некачественный чай в пакетиках

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Мы делились советами по приготовлению вкусного кофе в джезве. Теперь рассказываем, как отличить качественное время в пакетиках от подделки.

Чай в пакетиках – это изобретение, которое призвано упростить жизнь. Впрочем, не всегда в пакетиках, приобретенных в магазине именно качественный чай. Ukr.Media рассказали, на что обратить внимание, когда вы держите в руках пачку чая.

Проверьте коробку

Большинство пакетированного чая – это пыль, которая остается после обработки чайных листьев, считающихся отходами. Чтобы определить, что за чай у вас дома, проверьте упаковку, особенно обратите внимание на дно коробки — если оно чистое, значит, чай в пакетиках качественный.

Краситель

Недобросовестные производители добавляют красители в дешевый чай, выдавая его за первый сорт. Это легко проверить – достаточно положить пакетик чая в холодную воду; настоящий чай не окрасит жидкость.

Еще один способ проверки – добавить лимон к чаю. Если листья настоящие, напиток посветлеет.

Осторожно, ароматизаторы

Чай с добавками – отличный случай для плохих производителей замаскировать плохой чай. Да еще часто можно встретить попытки сэкономить на приложениях. Проверить это несложно – достаточно разрезать один из пакетиков и присмотреться к наполнению, если увидите белые гранулы – это ароматизаторы, которые не стоит употреблять в пищу.

Срок годности

Весь чай, кроме пуэра, имеет срок годности. В основном это 3 года с даты сбора на плантациях. Но часто производители пишут не дату сбора, а дату расфасовки чая. Сколько он может храниться до этого, неизвестно.

Внимание на упаковку

Если есть надпись "Сделано в Китае" или "Сделано в Шри-Ланке", это явный признак подделки. На настоящем чае должна быть надпись не "сделана", а "упакована".

Лучше не экономить на чае — настоящий напиток, заваренный по всем правилам, доставит и эстетическое удовольствие, и пользу. Также мы рассказывали, на что обратить внимание, выбирая хурму.