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Один неожиданный ингредиент - и тушеную капусту сметут за секунды

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такая капуста получится идеальной
Такая капуста получится идеальной. Фото etnosoft.com.ua

Добавку попросят абсолютно все

Если хочется порадовать своих родных вкусным и ароматным гарниром, то следует приготовить божественно вкусную тушеную капусту. Сладкая нота лука, сытость капусты и аромат всех специй — может ли быть блюдо еще вкуснее?

Можно, и с помощью только одного простого продукта, который точно есть у вас дома. "На пенсії" рассказывает секрет, как приготовить капусту, что все будут просить добавку. У вас получится вкусная, воздушная и питательная капуста.

Что добавить к тушеной капусте, чтобы она получилась идеальной

В это сложно поверить, но вам поможет… обычное яйцо. Именно его добавляют опытные кулинары, чтобы поразить своих гостей вкусным и одновременно бюджетным блюдом.

Вам нужно разделить белок и желтком и взбить их отдельно. Прибавлять их нужно на последнем этапе приготовления, когда капуста практически готова. Яйцо вместе с капустой необходимо тушить не больше 5-7 минут.

Если вы не хотите отделять желток от белка, то взбейте его до однородности и постепенно добавляйте в капусту. Тщательно перемешайте все и оставьте блюдо тушиться до готовности.

Яйцо не только улучшит вкус тушеной капусты, но и ее текстуру. Блюдо получится легким, воздушным и очень аппетитным.

"Телеграф" ранее рассказывал, что еще можно добавить в капусту для идеальности вкуса. Попробуйте — и не пожалеете.

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#Яйцо #Капуста #Лайфхак