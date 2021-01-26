Как приготовить испанскую паэлью: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом (видео)

Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко продолжает поражать своих подписчиков вкусными рецептами. На своем ютуб-канале и страницах в соцсетях повар поделился рецептом популярного испанского блюда - паэлья.
Клопотенко отметил, что это блюдо так же популярно и известно в Испании, как и борщ в Украине.
"Если вы обожаете испанскую кухню, то Вам точно сюда" - пишет шеф-повар.
Ингредиенты:
Приготовление:
Нарежьте мелкими кубиками лук и чеснок. На сковороде с небольшим количеством растительного масла припустите лук и чеснок, добавив хлопья чили и приправу для курицы.
Куриное филе нарежьте небольшими полосками или порционными кусочками и подрумяньте на сковороде с луком, чесноком и специями до полуготовности в течение 3-5 минут.
Засыпьте рис. Перемешайте, чтобы рис пропитался маслом и был сочным.
Залейте рис горячим куриным бульоном или водой так, чтобы он полностью покрыл содержимое сковородки. Добавьте сок лимона, соль и куркуму. Солите аккуратно, не забывайте, что соль есть в приправе, как и куркума.
Готовьте 10-15 минут, пока рис полностью не впитает жидкость.
Подавайте паэлью сразу же очень горячей.
Приятного аппетита!
Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака. Шеф-повар рассказал, как приготовить нежный французский омлет с сыром, который понравится всем.
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