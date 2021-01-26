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Как приготовить испанскую паэлью: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом (видео)

Как приготовить испанскую паэлью: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом (видео)
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко продолжает поражать своих подписчиков вкусными рецептами. На своем ютуб-канале и страницах в соцсетях повар поделился рецептом популярного испанского блюда - паэлья.

Клопотенко отметил, что это блюдо так же популярно и известно в Испании, как и борщ в Украине.

"Если вы обожаете испанскую кухню, то Вам точно сюда" - пишет шеф-повар.

Ингредиенты:

  • 200 г риса басмати
  • 1 куриное филе
  • 1 лук
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. куркумы
  • 400-500 мл куриного бульона
  • 2-3 ст. л. растительного масла
  • ½ лимона
  • 1 ч. л. приправа к курице
  • ½ ч. л. перца чили в хлопьях
  • соль и перец

Приготовление:

Нарежьте мелкими кубиками лук и чеснок. На сковороде с небольшим количеством растительного масла припустите лук и чеснок, добавив хлопья чили и приправу для курицы.

Куриное филе нарежьте небольшими полосками или порционными кусочками и подрумяньте на сковороде с луком, чесноком и специями до полуготовности в течение 3-5 минут.

Засыпьте рис. Перемешайте, чтобы рис пропитался маслом и был сочным.

Залейте рис горячим куриным бульоном или водой так, чтобы он полностью покрыл содержимое сковородки. Добавьте сок лимона, соль и куркуму. Солите аккуратно, не забывайте, что соль есть в приправе, как и куркума.

Готовьте 10-15 минут, пока рис полностью не впитает жидкость.

Подавайте паэлью сразу же очень горячей.

Приятного аппетита!

 

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака. Шеф-повар рассказал, как приготовить нежный французский омлет с сыром, который понравится всем.

Также, предлагаем Вам ознакомится и с другими рецептами Евгения Клопотенко:

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Блюдо, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко, Паэлья.
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