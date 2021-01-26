Как приготовить испанскую паэлью: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом (видео)

Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко продолжает поражать своих подписчиков вкусными рецептами. На своем ютуб-канале и страницах в соцсетях повар поделился рецептом популярного испанского блюда - паэлья.

Клопотенко отметил, что это блюдо так же популярно и известно в Испании, как и борщ в Украине.

"Если вы обожаете испанскую кухню, то Вам точно сюда" - пишет шеф-повар.

Ингредиенты:

200 г риса басмати

1 куриное филе

1 лук

2-3 зубчика чеснока

1 ч. л. куркумы

400-500 мл куриного бульона

2-3 ст. л. растительного масла

½ лимона

1 ч. л. приправа к курице

½ ч. л. перца чили в хлопьях

соль и перец

Приготовление:

Нарежьте мелкими кубиками лук и чеснок. На сковороде с небольшим количеством растительного масла припустите лук и чеснок, добавив хлопья чили и приправу для курицы.

Куриное филе нарежьте небольшими полосками или порционными кусочками и подрумяньте на сковороде с луком, чесноком и специями до полуготовности в течение 3-5 минут.

Засыпьте рис. Перемешайте, чтобы рис пропитался маслом и был сочным.

Залейте рис горячим куриным бульоном или водой так, чтобы он полностью покрыл содержимое сковородки. Добавьте сок лимона, соль и куркуму. Солите аккуратно, не забывайте, что соль есть в приправе, как и куркума.

Готовьте 10-15 минут, пока рис полностью не впитает жидкость.

Подавайте паэлью сразу же очень горячей.

Приятного аппетита!

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака. Шеф-повар рассказал, как приготовить нежный французский омлет с сыром, который понравится всем.

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