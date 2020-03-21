Коронавирус: в РФ за сутки обнаружили полсотни инфицированных

Количество инфицированных COVID-19 в РФ превысило 300 человек.

В России за сутки число зараженных коронавируса COVID-19 выросло на 53, сообщили в оперативном штабе. Общее количество заболевших увеличилось с 253 до 306, пишет УНН со ссылкой также на СМИ РФ, в том числе издание "Коммерсант".

Новые случаи заражения зафиксированы в 18 регионах страны. Из них шесть в Москве, 17 — в Подмосковье. Все зараженные в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусу. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Люди, которые контактировали с заболевшими, определены, их поместят под медицинское наблюдение и обследуют.

Как утверждают в оперативном штабе, летальных исходов от COVID-19 в России не зафиксировано. Однако 19 марта в Москве умерла 79-летняя пациентка с пневмонией, возникшей в качестве осложнения при коронавирусной инфекции. Причиной смерти московские власти назвали оторвавшийся тромб.

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