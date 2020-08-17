Протесты в Беларуси: все шахты "Беларуськалия" остановили свою работу

Все шахты "Беларуськалия" остановили добычу руды, работники требуют отставки Александра Лукашенко и смены президента. Об этом сообщили на "Радио Свобода".

Шахтеры стояли в очередях, чтобы подписать требование об отставке Александра Лукашенко и новых президентских выборах.

Утром 4-е рудное управление "Беларуськалия" присоединилось к забастовке.

Руководитель предприятия Иван Головатый пришел в управление и приказал людям ходить на работу.

На общем собрании работники планируют решить, что делать дальше, в 18 часов они соберутся в центре Салигорска. Забастовки и протесты проходят на многих крупных промышленных предприятиях Беларуси

Хроника событий в Беларуси

В Беларуси продолжаются протесты. 17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам с Александром Лукашенко и объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти, а также заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

Правительство Беларуси сложило полномочия перед Лукашенко.

17 августа Александр Лукашенко в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.