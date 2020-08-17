Протесты в Беларуси: все шахты "Беларуськалия" остановили свою работу

Шахтеры стояли в очередях, чтобы подписать требование об отставке Александра Лукашенко и новых президентских выборах.
Утром 4-е рудное управление "Беларуськалия" присоединилось к забастовке.
Руководитель предприятия Иван Головатый пришел в управление и приказал людям ходить на работу.
На общем собрании работники планируют решить, что делать дальше, в 18 часов они соберутся в центре Салигорска. Забастовки и протесты проходят на многих крупных промышленных предприятиях Беларуси
Хроника событий в Беларуси
В Беларуси продолжаются протесты. 17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.
Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.
Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам с Александром Лукашенко и объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти, а также заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".
Правительство Беларуси сложило полномочия перед Лукашенко.
17 августа Александр Лукашенко в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.