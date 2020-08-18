Протесты в Беларуси: силовики задержали гражданина Японии

На акциях протеста в Беларуси силовики задержали и удерживают гражданина Японии.

Во время массовых протестов в Беларуси силовики задержали 20-летнего гражданина Японии. Об этом сообщает Kyodo news.

Японец живет в Минске, его задержали 12 августа.

В посольстве Японии не стали называть личность задержанного.

По данным издания, дипломатическое ведомство Японии выясняет, почему власти Беларуси удерживают японского гражданина.

Что происходит в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам с Александром Лукашенко и объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти, а также заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

Правительство Беларуси сложило полномочия перед Лукашенко.

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.