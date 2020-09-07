Момент похищения соратницы Тихановской показали на видео

Пресс-служба Координационного совета опубликовала видео, на котором якобы фиксируется момент похищения соратницы оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, члена президиума координационного совета оппозиции в Беларуси Марии Колесниковой.
Об этом сообщает Euroradio.
Так, на видео можно увидеть, как в центре Минска в темный микроавтобус сажают Марию Колесникову и везут в неизвестном направлении.
Напомним, сегодня утром белорусские СМИ сообщили о том, что в центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову.
На случившееся отреагировала главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская. Она убеждена, что похищение Марии Колесниковой было организовано с целью срыва работы Координационного совета.
Что происходит в Беларуси?
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".
В Кремле заявили, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора подтвердили нацеленность на расширение сотрудничества двух стран.
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