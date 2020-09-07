Момент похищения соратницы Тихановской показали на видео

Координационный совет обнародовал ролик, на котором зафиксировано похищение Марии Колесниковой в центре Минска.

Пресс-служба Координационного совета опубликовала видео, на котором якобы фиксируется момент похищения соратницы оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, члена президиума координационного совета оппозиции в Беларуси Марии Колесниковой.

Об этом сообщает Euroradio.

Так, на видео можно увидеть, как в центре Минска в темный микроавтобус сажают Марию Колесникову и везут в неизвестном направлении.

Напомним, сегодня утром белорусские СМИ сообщили о том, что в центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову.