"Провокационная антироссийская кампания": Кремль обозлился на страны Балтии и Словакию из-за Чехии

Дипломатическое противостояние между РФ и странами Запада, вызванное заявлением властей Чехии о подозрении в причастности к работе на спецслужбы российских дипломатов и подрыве складов с боеприпасами, продолжает набирать обороты. В этот раз обострение в отношениях у России произошло с Латвией, Литвой, Эстонией, а также Словакией.

Об этом сообщает в среду, 28 апреля, пресс-служба МИД России.

Так, в российское министерство были вызваны посол Латвии, посол Литвы и временный поверенный в делах Эстонии. "Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах", - говорится в сообщении.

В МИД РФ указали дипломатам, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить "открыто враждебный курс" в отношении России, "прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России".

Как следствие, в МИД РФ потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок.

Кроме этого, в МИД РФ в этот же день был вызван посол Словацкой Республики.

Ему также был заявлен решительный протест, в этот раз "в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной "persona non grata" трёх сотрудников посольства России в Братиславе по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности".

В российском дипломатическом ведомстве добавили, что решение словацких властей проявить "ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании" наносит ущерб российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству.

В итоге послу сообщили, что в качестве ответной меры три сотрудника посольства Словакии в Москве объявляются "persona non grata", им предписано до истечения дня 5 мая 2021 года покинуть территорию Российской Федерации.

Как сообщалось, 17 апреля Чехия объявила в розыск по подозрению в причастности ко взрывам на заводе боеприпасов во Врбетице в 2014 году двух россиян-"ценителей шпилей Солсбери", - предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ (бывшее ГРУ), известных под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Взрыв на заводе во Врбетице произошел в октябре 2014 года. Тогда на складах было уничтожено более 10 тысяч тонн боеприпасов. Во время происшествия погибли двое сотрудников частной фирмы.

На фоне розыска Боширова и Петрова из-за теракта, Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы Кремля.

В свою очередь, Москва ответила объявлением персонами нон-грата 20 дипломатов Чехии. Прага потребовала отмены этого решения.

В связи с молчанием Москвы на ультиматум о возвращении 20 дипломатов в Россию, ранее объявленных Кремлем персонами нон-грата, Чехия сокращает штата посольства РФ в Праге до аналогичного чешскому в Москве. то есть выслала более 60 россиян.

Также российских дипломатов выслали США и Польша.

22 апреля стало известно, что и власти Словакии приняли решение объявить персонами нон грата трех российских дипломатов. Позже в Братиславе объяснили, что спецслужбы государства посчитали, что возможно, россиян есть в чем подозревать.

23 апреля страны Балтии поддержали решение Чехии относительно высылки российских дипломатов.