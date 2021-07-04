Последние действия и заявления Москвы призваны отвлечь россиян от внутренних проблем, считает политолог

После российско-американского саммита, который состоялся 16 июня в Женеве, прошло более двух недель. И уже можно оценить действия и заявления со стороны России (конфронтация в Черном море, выпады в сторону украинского руководства под мантры про "один народ", агрессивное поведение Беларуси касательно Запада и Украины, что вряд ли делается без ведома Москвы).

О том, какие выводы можно уже сделать, во что и почему играет Кремль, а также чем может ответить коллективный Запад, рассказал "Телеграфу" политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

"Все эти шаги официальной Москвы, как и статья министра иностранных дел Лаврова об отношениях и различиях с Западом, являются демонстраций готовности РФ отстаивать свои позиции. Но рассчитаны они, в первую очередь, на внутреннюю аудиторию. Ведь уже осенью в России пройдут выборы в Госдуму. А успехи на внешней арене и видимость успешного противостояния с Западом - это генеральная линия Кремля на протяжении как минимум 7 лет. И, главное - она даёт результат и помогает консолидировать общество и отвлечь его от внутренних проблем", - отмечает Яли.

Он считает, что никаких существенных обострений между Россией и Западом в ближайшее время не предвидится.

"Скорее, наоборот, о чем свидетельствуют те же примирительные заявления пока еще канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона с призывом возобновить диалог с Путиным на высшем уровне", - считает политолог.

Комментируя ситуацию в Беларуси, в частности, резкие выпады Лукашенко в сторону Запада и Украины, Яли выразил мнение, что РБ была отдана на откуп Кремлю ещё в прошлом году.

"Тогда Запад вяло отреагировал на события в Беларуси после президентских выборов и самопровозглашения Лукашенко президентом. Не были сразу введены серьезные санкции. Теперь Лукашенко полностью зависим от Путина, который его поддержал в условиях массовых протестов. Запад долго выражал "глубокую обеспокоенность", лишь с недавних пор вводя дозированные санкции", - поясняет политолог.

По мнению Яли, все указывает на то, что США и ЕС готовы закрывать глаза на многое, при условии, что Россия согласится совершить разворот от Китая, отойти от политики конфронтации с Западом и выполнять кулуарные договоренности, достигнутые с Байденом на саммите в Женеве.

"Удастся ли Западу и России перейти к политике управляемой конфронтации, увидим уже к концу осени. Это же касается и изменений в ракурсе российско-украинского конфликта", - прогнозирует эксперт.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 1 июля, резко высказался по поводу фразы президента РФ Владимира Путина, который в своей прямой линии вспомнил "мантру" про "один народ".

Также Зеленский объяснил истерию Кремля из-за Украины в НАТО.

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал "Телеграфу", чего ожидать в ближайшее время по линии Украина-Россия в целом и касательно донбасского кейса – в частности.