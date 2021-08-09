Лукашенко - государственный террорист, пишет крупнейшая немецкая газета

"Александр Лукашенко государственный террорист" - с таким заголовком вышла статья в крупнейшей немецкой ежедневной газете Bild.

Материал посвящен годовщине сфабрикованного голосования на президентских выборах в Беларуси 9 августа 2020 года.





"С момента устроенной им фальсификации на выборах, состоявшихся ровно год назад в Беларуси, Лукашенко все жестче и жестче относится к своему народу", - говорится в статье.

Автор статьи вспоминает, как в ответ на объявление результатов выборов президента и безоговорочную победу Лукашенко сотни тысяч несогласных белорусов вышли на акции протеста. На это Лукашенко "безжалостно нанес ответный удар, натравливая спецназ, полицию, армию и головорезов в штатском на свой собственный народ".

Отмечается, что на сегодняшний день арестовано тысяч человек, некоторые замучены до инвалидности и по меньшей мере двое убиты.



В статье приводят наиболее известные преступления режима Лукашенко, включая принудительную посадку самолета компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, и похищение летевших на нем активиста оппозиции Романа Протасевича и его девушку. Сегодня оба находятся под домашним арестом, являются заложниками спецслужб - трое агентов КГБ живут в комнате рядом с правительственной квартирой.

последние события - попытке похищения из Токио спортсменки Кристины Тимановской и вероятным убийством в Киеве главы Белорусского Дома в Украине Виталия Шишова.

"Ранее на этой неделе белорусский активист Виталий Шишов подвергся нападению, избиению и затем повешен в лесу в столице Украины Киеве", - говорится в статье.

Уделено внимание и искусственному миграционному кризису на белорусско-литовской границе, который представляет угрозу всему Европейскому Союзу.



"Пытки, убийства, преследования оппозиции и средств массовой информации, угон самолетов, а теперь и злоупотребления беженцами", - перечисляет Bild "достижения" режима Лукашенко.

Устранение оппозиционеров уже стало давней традицией в Беларуси, отметил в своей статье старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, адъюнкт-профессор Техасского университета в Арлингтоне Брайан Уитмор.