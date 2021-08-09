Скачать
Понедельник, 09.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?
Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?
Займы под тысячи процентов без вашего присутствия: как микрокредиторы "кидают" украинцев
Займы под тысячи процентов без вашего присутствия: как микрокредиторы "кидают" украинцев
В Карпенко-Карого отреагировали на скандал с домогательствами актера Талашко
В Карпенко-Карого отреагировали на скандал с домогательствами актера Талашко
Меркель приедет в Киев перед Днем независимости Украины: что известно о ее прощальном визите
Меркель приедет в Киев перед Днем независимости Украины: что известно о ее прощальном визите

Лукашенко - государственный террорист, пишет крупнейшая немецкая газета

Лукашенко - государственный террорист, пишет крупнейшая немецкая газета
03:44 Сегодня Телеграф president.gov.by

"Александр Лукашенко государственный террорист" - с таким заголовком вышла статья в крупнейшей немецкой ежедневной газете Bild.

Материал посвящен годовщине сфабрикованного голосования на президентских выборах в Беларуси 9 августа 2020 года.

Лукашенко_Бильд_скриншот

"С момента устроенной им фальсификации на выборах, состоявшихся ровно год назад в Беларуси, Лукашенко все жестче и жестче относится к своему народу", - говорится в статье.

Автор статьи вспоминает, как в ответ на объявление результатов выборов президента и безоговорочную победу Лукашенко сотни тысяч несогласных белорусов вышли на акции протеста. На это Лукашенко "безжалостно нанес ответный удар, натравливая спецназ, полицию, армию и головорезов в штатском на свой собственный народ".

Отмечается, что на сегодняшний день арестовано тысяч человек, некоторые замучены до инвалидности и по меньшей мере двое убиты.

В статье приводят наиболее известные преступления режима Лукашенко, включая принудительную посадку самолета компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, и похищение летевших на нем активиста оппозиции Романа Протасевича и его девушку. Сегодня оба находятся под домашним арестом, являются заложниками спецслужб - трое агентов КГБ живут в комнате рядом с правительственной квартирой.

последние события - попытке похищения из Токио спортсменки Кристины Тимановской и вероятным убийством в Киеве главы Белорусского Дома в Украине Виталия Шишова.

"Ранее на этой неделе белорусский активист Виталий Шишов подвергся нападению, избиению и затем повешен в лесу в столице Украины Киеве", - говорится в статье.

Шишов не первый: самые громкие преступления в Украине, к которым могут быть причастны иностранные спецслужбы

Уделено внимание и искусственному миграционному кризису на белорусско-литовской границе, который представляет угрозу всему Европейскому Союзу.

"Пытки, убийства, преследования оппозиции и средств массовой информации, угон самолетов, а теперь и злоупотребления беженцами", - перечисляет Bild "достижения" режима Лукашенко.

Устранение оппозиционеров уже стало давней традицией в Беларуси, отметил в своей статье старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, адъюнкт-профессор Техасского университета в Арлингтоне Брайан Уитмор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 887

Все по теме:

Германия, Беларусь, Александр Лукашенко, Bild, государственный террорист.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лез целоваться и склонял к интиму: звезду фильма "В бой идут одни старики" обвиняют в сексуальных домогательствах
02 В Польше удивили грустной статистикой по украинским мигрантам
03 Скончался украинский продюсер и журналист Дмитрий Харитонов
04 Известный врач и школьный учитель: в Кривом Роге супруги покончили с собой
05 В Кривом Роге мужчина взорвал себя и троих полицейских: момент попал на видео (18+)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Решающие матчи &quot;Шахтера&quot; и &quot;Колоса&quot;: где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
Решающие матчи "Шахтера" и "Колоса": где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
Почти половина госпредприятий &quot;стоят&quot;, большинство из работающих - убыточны
Почти половина госпредприятий "стоят", большинство из работающих - убыточны
Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список
Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список
К табачной фабрике в Желтых водах стянули спецтехнику: фото и подробности заварушки
К табачной фабрике в Желтых водах стянули спецтехнику: фото и подробности заварушки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь