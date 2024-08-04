"Вечное" достижение Клочковой превзошли: что известно о чемпионке Ольге Харлане и как она выглядела в детстве (фото)

Молчащую о войне "золотую рыбку" обошла уроженка Николаева

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Ольга Харлан — выдающаяся украинская саблистка, олимпийская чемпионка и абсолютная национальная рекордсменка по количеству олимпийских наград, которая недавно впервые стала мамой. За свою карьеру спортсменка получила шесть олимпийских наград: командное золото в Пекине-2008 и Париже-2024, командное серебро в Рио-2016, а также три личные бронзовые медали — в Лондоне-2012, Рио-2016 и Париже-2024. Таким образом Харлан побила рекорд пловчихи Яны Клочко, у которой пять олимпийских наград.

Что известно об Ольге Харлан и фото с детства

Будущая звезда фехтования родилась 4 сентября 1990 года в Николаеве в семье Геннадия Анатольевича и Ирины Гариевны Харланов. Отец занимался парусным спортом. Также Ольга имеет старшую сестру Татьяну.

Ольга Харлан в детстве. Фото: novosti-n.org

Девочка начала заниматься фехтованием в 9 лет, перейдя из спортивных танцев, которыми увлекалась 3 года. Родители будущей звезды украинского спорта тогда столкнулись с финансовыми трудностями, связанными с покупкой одежды и обуви для растущей дочери. Первые занятия фехтованием для Ольги были бесплатными, поскольку их проводил ее крестный отец Анатолий Шпикаря.

Ольга Харлан занималась танцами. Фото: xsport

Ольга Харлан - в детстве и сейчас

Скоро Харлан начала демонстрировать заметные успехи. В 2003-ом она выиграла Кубок Украины в фехтовании, а в следующем году Ольга участвовала в чемпионате Европы среди юниоров и завоевала серебряную медаль.

Харлан с мамой Ириной. Фото: novosti-n.org

В 2007 году украинская спортсменка завоевала титул чемпионки мира среди юниоров. Также в составе украинской сборной она одержала победу в Кубке мира. Благодаря упорным тренировкам ей удалось стать восьмикратной чемпионкой Европы и шестиразовой чемпионкой мира.

Летом 2021 года Харлан, выступая за сборную Украины, отправилась на Олимпийские игры в Японию. Однако в Токио она не смогла продвинуться дальше первой схватки, проиграв китаянке Ян Хенъюй. После этого фехтовальщица приняла решение сделать перерыв в своей спортивной карьере.

В том же году Ольга взяла участие в 8 сезоне проекта "Танці з зірками", где ее партнером стал хореограф Дмитрий Дикусар. Пара оказалась в финале шоу и завоевала второе место, отдав победу актеру Артуру Логай и Анне Карелиной.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. Фото: instagram.com/olgakharlan

После 24 февраля Дикусар встал на защиту страны и сейчас находится на фронте. Ранее военнослужащий показал последний разговор со своим погибшим побратимом.

Ольга Харлан и политика

Еще в 2010 году Ольга Харлан была избрана депутатом Николаевского городского совета от Партии регионов. В 2012 году она была включена в партийный список Партии регионов под № 194 на выборах в Верховную раду Украины, однако ее номер не прошел.

Виктор Янукович вручает награду Ольге Харлан. Фото: Facebook

После Революции достоинства Харлан покинула фракцию в Николаевском городском совете и заявила, что больше не будет идти в политику. "У меня был опыт. Это было давно, и можно сказать, что это был горький опыт. Я дала себе установку, что никогда в это лезть не буду. Есть люди, которым это интереснее, и они в этом больше понимают", — сказала спортсменка.

Личная жизнь Ольги Харлан

В августе 2014 года Ольга Харлан вышла замуж за украинского саблиста Дмитрия Бойко — призера чемпионатов мира и Европы. В 2018 году пара рассталась.

Харлан и Бойко в 2024 году. Фото: niklife.com.ua

В 2015 году фехтовальщица начала встречаться с итальянским саблистом Луиджи Самеле, неоднократным призером Олимпийских игр. Ранее Харлан заявила, что ее возлюбленный всегда поддерживает ее во всем и осуждает кровопролитие в Украине.

Скандал с рукопожатием

В 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходил в Милане в июле 2023 года, Ольга Харлан одержала победу над россиянкой Анной Смирновой. Однако после окончания поединка Харлан отказалась пожать руку сопернице и не позволила ей приблизиться, выставив саблю вперед.

Российская сторона подала протест, ведь по правилам FIE соперники обязаны пожать друг другу руки, проявив таким образом уважение. Организаторы турнира проигнорировали протест российской стороны, но дисквалифицировали Ольгу на 60 дней. После этого украинская сторона подала апелляцию на это решение.

После огласки в ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет (МОК), который выделил квоту для Харлан на Олимпиаде в Париже. Еще через некоторое время FIE отменила дисквалификацию Ольги, сославшись на олимпийские принципы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об избраннике Ольги Харлан, от которого она родила ребенка. Закрутила с ним роман, когда еще была в браке.