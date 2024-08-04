"Вічне" досягнення Клочкової перевершили: що відомо про чемпіонку Ольгу Харлан і як вона виглядала в дитинстві (фото)

"Золоту рибку", що мовчить про війну, обійшла уродженка Миколаєва

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Ольга Харлан — видатна українська шаблістка, олімпійська чемпіонка та абсолютна національна рекордсменка за кількістю олімпійських нагород, яка нещодавно вперше стала мамою. За свою кар'єру спортсменка здобула шість олімпійських нагород: командне золото у Пекіні-2008 та Парижі-2024, командне срібло у Ріо-2016, а також три особисті бронзові медалі – у Лондоні-2012, Ріо-2016 та Парижі-2024. Таким чином Харлан побила рекорд плавчини Яни Клочко, яка має п'ять олімпійських нагород.

Що відомо про Ольгу Харлан та фото з дитинства

Майбутня зірка фехтування народилася 4 вересня 1990 року у Миколаєві у родині Геннадія Анатолійовича та Ірини Гаріївни Харланів. Батько займався вітрильним спортом. Також Ольга має старшу сестру Тетяну.

Ольга Харлан у дитинстві. Фото: novosti-n.org

Дівчинка почала займатися фехтуванням у 9 років, перейшовши зі спортивних танців, якими захоплювалася 3 роки. Батьки майбутньої зірки українського спорту тоді постали перед фінансовими труднощами, пов’язаними з купівлею одягу та взуття для дочки, що росте. Перші заняття фехтуванням для Ольги були безплатними, оскільки їх проводив її хрещений батько Анатолій Шпікаря.

Ольга Харлан займалася танцями. Фото: xsport

Ольга Харлан – у дитинстві і зараз

Незабаром Харлан почала демонструвати помітні успіхи. 2003-го вона виграла Кубок України у фехтуванні, а наступного року Ольга брала участь у чемпіонаті Європи серед юніорів та здобула срібну медаль.

Харлан із мамою Іриною. Фото: novosti-n.org

2007 року українська спортсменка здобула титул чемпіонки світу серед юніорів. Також у складі української збірної вона здобула перемогу у Кубку світу. Завдяки завзятим тренуванням їй вдалося стати восьмиразовою чемпіонкою Європи та шестиразовою чемпіонкою світу.

Влітку 2021 року Харлан, виступаючи за збірну України, вирушила на Олімпійські ігри до Японії. Однак у Токіо вона не змогла просунутися далі за перший бій, програвши китаянці Ян Хен’юй. Після цього фехтувальниця прийняла рішення зробити перерву у своїй спортивній кар’єрі.

У тому ж році Ольга взяла участь у 8 сезоні проєкту "Танці зі зірками", де її партнером став хореограф Дмитро Дікусар. Пара опинилася у фіналі шоу і здобула друге місце, віддавши перемогу акторові Артуру Логай та Анні Кареліній.

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар. Фото: instagram.com/olgakharlan

Після 24 лютого Дікусар став на захист країни і зараз перебуває на фронті. Раніше військовослужбовець показав останню розмову зі своїм загиблим побратимом.

Ольга Харлан та політика

Ще у 2010 році Ольга Харлан була обрана депутатом Миколаївської міської ради від Партії регіонів. У 2012 році її було включено до партійного списку Партії регіонів під № 194 на виборах до Верховної Ради України, проте її номер не пройшов.

Віктор Янукович вручає відзнаку Ользі Харлан. Фото: Facebook

Після Революції гідності Харлан залишила фракцію у Миколаївській міській раді та заявила, що більше не йтиме у політику. "У мене був досвід. Це було давно, і можна сказати, що це був гіркий досвід. Я дала собі установку, що ніколи в це не лізтиму. Є люди, яким це цікавіше, і вони в цьому більше розуміють", — сказала спортсменка.

Особисте життя Ольги Харлан

У серпні 2014 року Ольга Харлан вийшла заміж за українського шабліста Дмитра Бойка – призера чемпіонатів світу та Європи. У 2018 році пара розлучилася.

Харлан та Бойко у 2024 році. Фото: niklife.com.ua

У 2015 році фехтувальниця почала зустрічатися з італійським шаблістом Луїджі Самеле, неодноразовим призером Олімпійських ігор. Раніше Харлан заявила, що її коханий завжди підтримує її у всьому та засуджує кровопролиття в Україні.

Скандал з рукостисканням

У 1/32 фіналу чемпіонату світу з фехтування, який проходив у Мілані у липні 2023 року, Ольга Харлан здобула перемогу над росіянкою Анною Смирновою. Однак після закінчення поєдинку Харлан відмовилася потиснути руку суперниці і не дозволила їй наблизитись, виставивши шаблю вперед.

Російська сторона подала протест, адже за правилами FIE суперники зобов’язані потиснути один одному руки, виявивши таким чином повагу. Організатори турніру проігнорували протест російської сторони, але дискваліфікували Ольгу на 60 днів. Після цього українська сторона подала апеляцію на це рішення.

Після розголосу втрутився Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який виділив квоту для Харлан на Олімпіаді в Парижі. Ще через деякий час FIE скасувала дискваліфікацію Ольги, пославшись на олімпійські засади.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про обранця Ольги Харлан, від якого вона народила дитину. Закрутила з ним роман, коли ще була одружена.