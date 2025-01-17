Сейчас девушке 25 лет, но пропагандистские СМИ упорно путают ее с 45-летней россиянкой

Российская певица-путинистка, ярая сторонница войны против Украины и обладательница паспорта "ДНР" Юлия Чичерина, оказывается, является еще и матерью. Свою дочь Майю исполнительница родила в 1999 году.

В конце 1990-х Юлия Чичерина познакомилась с гитаристом группы "Смысловые галлюцинации" Александром Бурым. Позже он стал саунд-продюсером первого состава группы "Чичерина". Через некоторое время артистка забеременела и в 1999 году стала мамой. Ей было 21.

Отношения Чичериной и Бурого не сложились. Пара не была в браке и они просто расстались.

Александрый Бурый и Чичерина

После этого воспитанием Майи занимались родители путинистки, которая оставила дочь из-за карьеры и бесконечных гастролей. Видела 46-летняя пропагандистка своего ребенка только во время школьных каникул.

Майу воспитівали родители Чичериной

Сейчас девушке уже 25 лет. В сети можно найти ее детские фото, а вот как выглядит Майя Чичерина постарше — неизвестно.

Согласно росСМИ, девушка не желает поддерживать связь с матерью, которая не принимала участия в ее воспитании. "Неудивительно, что Мая испытывает обиду на мать", "К счастью, она не похожа на Чичерину", — пишут в сети пропагандистские медиа. К слову, они почему-то считают наследницей Юлии Чичериной 45-летнюю петербурженку.

В РФ дочкою Чичериной считают женщину 45 лет

Рассказывая о дочери Z-патриотки, российские журналисты упорно выкладывают фото Майи Чичериной — тезки дочери певицы, которой точно нельзя дать 25 лет. Вот несколько скриншотов из интернета:

Тайная дочь Чичериной - 45-летняя петербурженка?

На самом деле 45-летняя Майя Чичерина, фото которой так упорно "юзают" росСМИ, рассказывая об артистке, — обычная жительница Санкт-Петербурга. Она замужем и имеет двух детей. Дочь россиянки учится в школе и занимается балетом.

Недавно сын Майи Чичериной (по мужу Изотова) закончил учебное заведение.

Среди российских артистов есть много военных преступников. Ранее мы писали про актерах-оккупантах Михаила Мамаева из "Гардемарин" и Сослане Фидарове из "9 роты".