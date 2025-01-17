Зараз дівчині 25 років, але пропагандистські ЗМІ завзято плутають її із 45-річною росіянкою

Російська співачка-путіністка, затята прихильниця війни проти України та володарка паспорта "ДНР" Юлія Чичеріна, виявляється, є ще й матір’ю. Свою доньку Маю виконавиця народила 1999 року.

Наприкінці 1990-х Юлія Чичеріна познайомилася з гітаристом гурту "Смысловые галлюцинации" Олександром Бурим. Пізніше він став саунд-продюсером першого складу гурту "Чичеріна". Через деякий час артистка завагітніла і 1999 року стала мамою. Їй було 21.

Стосунки Чичеріної та Бурого не склалися. Пара не була одружена і вони просто розсталися.

Олександрий Бурий та Чичеріна

Після цього вихованням Маї займалися батьки путіністки, яка залишила доньку через кар’єру та нескінченні гастролі. Бачила 46-річна пропагандистка свою дитину лише під час шкільних канікул.

Маю виховували батьки Чичеріної

Нині дівчині вже 25 років. У мережі можна знайти її дитячі фото, а ось як виглядає Мая Чичеріна старшого віку — невідомо.

Згідно з росЗМІ, дівчина не бажає підтримувати зв’язок із матір’ю, яка не брала участі у її вихованні. "Не дивно, що Мая відчуває образу на матір", "На щастя, вона не схожа на Чичеріну", — пишуть у мережі пропагандистські медіа. До речі, вони чомусь вважають спадкоємицею Юлії Чичеріної 45-річну петербурженку.

У РФ дочкою Чичеріної вважають жінку 45 років

Розповідаючи про доньку Z-патріотки, російські журналісти наполегливо викладають фото Маї Чичеріної — тезки доньки співачки, якій точно не можна дати 25 років. Ось кілька скріншотів з Інтернету:

Таємна дочка Чичеріної – 45-річна петербурженка?

Насправді 45-річна Мая Чичеріна, фото якої так завзято "юзають" росЗМІ, розповідаючи про артистку, — звичайна мешканка Санкт-Петербурга. Вона одружена і має двох дітей. Дочка росіянки навчається у школі та займається балетом.

Нещодавно син Маї Чичеріної (за чоловіком Ізотова) закінчив навчальний заклад.

Серед російських артистів багато військових злочинців. Раніше ми писали про акторів-окупантів Михайла Мамаєва з "Гардемарин" та Сослана Фідарова з "9 роти".