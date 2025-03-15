Родилась в Украине, а теперь замужем за оголтелым путинистом: как выглядит жена Стаса Михайлова

До этого женщина была замужем за известным футболистом Канчельскисом

Не редкость, когда российские артисты берут в жены украинок. Так было с юмористом Аркадием Райкиным, актером Эммануилом Виторганом, и, как оказалось, певцом Стасом Михайловым — ярым путинистом и приверженцем войны против Украины.

Супруга кремлевской марионетки была в браке два раза. "Телеграф" рассказывает, что известно о жене-украинке Михайлова и как она выглядит.

Инна Михайлова — что о ней известно

Родилась (девичья фамилия Пономарева) 9 мая 1973 года в Кировограде (ныне Кропивницкий) в семье обычных заводских рабочих. Однажды ее отец в пьяном состоянии набросился на мать Инны, после чего сел за решетку и повесился.

Инна Михайлова в детстве

В 17 лет она одержала победу в конкурсе "Мисс Кировоград" и получила приглашение на участие в "Мисс Украина", однако под давлением матери отказалась от него. После окончания школы Инна поступила в медицинское училище, но так и не окончила обучение.

В молодости впервые вышла замуж за футболиста команды донецкого "Шахтера" Андрея Канчельскиса, который позже играл за Россию и остается там жить до сих пор. Мама Канчельскиса отказалась покидать Украину. В этом браке родилось двое детей — сын Андрей и дочь Ева. Брак длинной в 15 лет распался из-за измен футболиста, но по его словам, Инна уже тогда крутила роман с известным исполнителем Стасом Михайловым.

Андрей и Инна прожили в браке 15 лет

Брак с путинистом и молчание о войне

Замужняя Инна познакомилась с певцом в 2006 году во время его концерта. После развода с Канчельскисом, в 2009 году женщина родила Михайлову дочь Иванну, позже состоялась свадьба в Париже, а в 2012 году появилась дочь Мария. Добавим, что у путиниста есть еще двое детей от предыдущих отношений.

Супруги с общими дочерьми

В мае 2023 года Инна стала бабушкой — у ее старшего сына Андрея родилась дочь, которую назвали Эмилия Петра.

Михайлова с мамой, сыном Андреем и внучкой

Уроженка Кропивницкого молчит о зверствах российских оккупантов. В 2022 году ее супруг — лизоблюд Путина поддержал вторжение в Украину. 19 октября того года артист был включен в санкционный список Украины за публичные призывы к агрессивной войне. В 2024 году Михайлов был доверенным лицом Путина во время президентских выборов. 30 мая 2024 года певец получив из рук диктатора "орден дружбы" и заяви, что "вся власть от бога".

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