Народилася в Україні, а тепер одружена з оскаженілим путіністом: як виглядає дружина Стаса Михайлова

До цього жінка була одружена з відомим футболістом Канчельскісом

Не рідкість, коли російські артисти беруть за дружин українок. Так було з гумористом Аркадієм Райкіним, актором Еммануїлом Віторганом і, як виявилося, співаком Стасом Михайловим — затятим путіністом і прихильником війни проти України.

Дружина кремлівської маріонетки була одружена двічі. "Телеграф" розповідає, що відомо про дружину-українку Михайлова і як вона виглядає.

Інна Михайлова — що про неї відомо

Народилася (дівоче прізвище Пономарьова) 9 травня 1973 року у Кіровограді (нині Кропивницький) у родині звичайних заводських робітників. Якось її батько в п’яному стані накинувся на матір Інни, після чого сів за ґрати та повісився.

Інна Михайлова у дитинстві

У 17 років вона здобула перемогу у конкурсі "Міс Кіровоград" та отримала запрошення на участь у "Міс Україна", проте під тиском матері відмовилася від нього. Після закінчення школи Інна вступила до медичного училища, але так і не закінчила навчання.

У молодості вперше одружилася з футболістом команди донецького "Шахтаря" Андрієм Канчельскісом, який пізніше грав за Росію і залишається там жити досі. Мама Канчельскіса відмовилася залишати Україну. У цьому шлюбі народилося двоє дітей – син Андрій та дочка Єва. Шлюб довжиною у 15 років розпався через зради футболіста, але за його словами, Інна вже тоді крутила роман з відомим виконавцем Стасом Михайловим.

Андрій та Інна прожили у шлюбі 15 років

Шлюб з путіністом і мовчання про війну

Заміжня Інна познайомилася зі співаком у 2006 році під час його концерту. Після розлучення з Канчельскісом, у 2009 році жінка народила Михайлову дочку Іванну, пізніше відбулося весілля у Парижі, а у 2012 році з’явилася дочка Марія. Додамо, що у путініста є ще двоє дітей від попередніх стосунків.

Подружжя зі спільними дочками

У травні 2023 року Інна стала бабусею — у її старшого сина Андрія народилася дочка, яку назвали Емілія Петра.

Михайлова з мамою, сином Андрієм та онукою

Уродженка Кропивницького мовчить про звірства російських окупантів. 2022 року її чоловік — лизоблюд Путіна підтримав вторгнення в Україну. 19 жовтня того року артиста було включено до санкційного списку України за публічні заклики до агресивної війни. 2024 року Михайлов був довіреною особою Путіна під час президентських виборів. 30 травня 2024 року співак отримавши з рук диктатора "орден дружби" та заяви, що "вся влада від бога".

Раніше повідомлялося, що український ведучий Дмитро Комаров підтвердив розлучення. "Телеграф" писав, як виглядає його колишня дружина Олександра Кучеренко.