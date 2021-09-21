Белик предостерег "Шахтер" перед матчем за Суперкубок Украины с "Динамо"

Бывший форвард "Шахтера" с нетерпением ждет игру.

Экс-нападающий "Шахтера" Алексей Белик поделился ожиданиями от матча с "Динамо" за Cуперкубок Украины-2021, который будет показан не только в Украине.

Алексей дал комментарий sport.ua по ближайшей игре.

По мнению Белика, "Шахтер" находится в психологической яме после неудачи в 1-м туре Лиге чемпионов. Алексей считает, что в случае провала с "Динамо" ситуация усугубится. Экс-форвард "Горняков" уверен, что "Шахтер" может победить "Динамо" за счет техники и скорости в атаке, киевляне, в свою очередь, могут похвастаться организованностью и дисциплинированностью в обороне. Главным недостатком в игре дончан Белик видит неуверенный переход из атаки в оборону. Проблемой киевлян, по мнению экс-футболиста, является отсутствие основного форварда.

"Либо "Горняки" собирают волю в кулак и побеждают, что им поможет в следующих матчах, либо проигрывают и психологически будет еще труднее", — заявил Белик.

Матч за Суперкубок Украины состоится 22 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". К слову, букмекеры не смогли определить фаворита встречи. Накануне игры "Динамо" со скандалом обыграло "Александрию", а "Шахтер" поиздевался над "Мариуполем". В еврокубках у наших команд не все так радужно. "Бело-синие" в последнем матче сыграли вничью с "Бенфикой", а "Горняки" умудрились уступить "Шерифу".