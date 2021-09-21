Бєлік застеріг "Шахтар" перед матчем за Суперкубок України з "Динамо"

Колишній форвард "Шахтаря" з нетерпінням чекає на гру.

Екс-нападник "Шахтаря" Олексій Бєлік поділився очікуваннями від матчу з "Динамо" за Cуперкубок України-2021, який буде показаний не тільки в Україні.

Олексій дав коментар sport.ua по найближчій грі.

На думку Бєліка, "Шахтар" знаходиться в психологічній ямі після невдачі в 1-му турі Лізі чемпіонів. Олексій вважає, що в разі провалу з "Динамо" ситуація погіршиться. Екс-форвард "Гірників" впевнений, що "Шахтар" може перемогти "Динамо" завдяки техніці та швидкості в атаці, кияни, своєю чергою, можуть похвалитися організованістю і дисциплінованістю в обороні. Головним недоліком в грі донеччан Бєлік бачить невпевнений перехід з атаки в оборону. Проблемою киян, на думку екс-футболіста, є відсутність основного форварда.

"Або "Гірники" збирають волю в кулак і перемагають, що їм допоможе в наступних матчах, або програють і психологічно буде ще важче", — заявив Бєлік.

Матч за Суперкубок України відбудеться 22 вересня в Києві на НСК "Олімпійський". До слова, букмекери не змогли визначити фаворита зустрічі. Напередодні гри "Динамо" зі скандалом обіграло "Олександрію", а "Шахтар" познущався над "Маріуполем". В єврокубках у наших команд не все так райдужно. "Біло-сині" в останньому матчі зіграли внічию з "Бенфікою", а "Гірники" примудрилися поступитися "Шерифу".