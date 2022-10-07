Украинские баскетболистки разрывают мир, впереди США (видео)

"Желто-синие" теперь сыграют с американками

В пятницу, 7 октября, женская сборная Украины по баскетболу 3х3 (U-23) после успешного первого дня на ЧМ-2022 досрочно пробилась в четвертьфинал турнира.

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины на своем официальном сайте. В пятницу украинки сыграли два матча.

В первой игре наши баскетболистки переиграли основных конуренктон за выход в плей-офф — команду Чили. Команда Владимира Холопова в составе Анны Сугак, Юлии Гутевич, Анжелики Ляшко и Виктории Бабич со счетом 17:13 одолела чилиек и обеспечили себе выход в 1/4 финала ЧМ-2022.

Во втором поединке игрового дня украинки в борьбе за первое место в группе уступили француженкам со счетом 6:22.

Таким образом, Сборная Украины заняла 2-е место в группе А, одержав три победы в четырех матчах. "Желто-синие" победили команды Румынии, Чили и Египта. Добавим, в четвертьфинале чемпионата мира наши баскетболистки сразятся с американками. Этот поединок состоится 9 октября, в 15:25 по киевскому времени.

К слову, мужская сборная (U-23) не сумела выйти в плей-офф.

Ранее в рф суд вынес приговор американской баскетболистке Бриттни Грайтнер.

Напомним, российские клубы были отстранены из розыгрыша Евролиги.