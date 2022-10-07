Українські баскетболістки розривають світ, попереду США (відео)

"Жовто-сині" тепер зіграють із американками

У п’ятницю, 7 жовтня, жіноча збірна України з баскетболу 3х3 (U-23) після успішного першого дня на ЧС-2022 достроково пробилася до чвертьфіналу турніру.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України на своєму офіційному сайті. У п’ятницю українки зіграли два матчі.

У першій грі наші баскетболістки переграли основних конуренктонів за вихід у плей-офф — команду Чилі. Команда Володимира Холопова у складі Анни Сугак, Юлії Гутевич, Анжеліки Ляшко та Вікторії Бабич з рахунком 17:13 здолала чилієк та забезпечили собі вихід до 1/4 фіналу ЧС-2022.

У другому поєдинку ігрового дня українки у боротьбі за перше місце у групі поступилися француженкам з рахунком 6:22.

Таким чином, Збірна України посіла 2-е місце у групі А, здобувши три перемоги у чотирьох матчах. "Жовто-сині" перемогли команди Румунії, Чилі та Єгипту. Додамо, у чвертьфіналі чемпіонату світу наші баскетболістки зіграють з американками. Цей поєдинок відбудеться 9 жовтня о 15:25 за київським часом.

До речі, чоловіча збірна (U-23) не зуміла вийти у плей-офф.

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