Жеребьевка квалификации Евро-2024: онлайн-трансляция (видео)

Сборная Украины по футболу узнает соперника в отборе

В воскресенье, 9 октября, во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоится жеребьевка групп квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Прямая видеотрансляция мероприятия будет доступна на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ). Церемония начнется в 13:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция жеребьевки отбора на чемпионат Европы по футболу-2024

Своих соперников по группе узнает и национальная команда Украины. "Желто-синие" провалили осеннюю часть Лиги наций УЕФА и заняли лишь второе место в группе 1 Лиги B. В итоге наша команда оказалась на 22-й позиции в рейтинге Лиги наций, что повлияло на итоговое место в посеве на квалификацию ЧЕ. Подопечные Александра Петракова будут в 3-й корзине при посеве участников отборочного раунда.

Состав корзин на жеребьевке отбора Евро-2024

Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия, Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша. Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия. Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения. Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония. Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта. Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Видеотрансляция жеребьевки отбора Евро-2024 также будет доступна на сайте УЕФА. Ранее "Телеграф" сообщал, с кем точно не сыграет сборная Украины в квалификации ЧЕ-2024.