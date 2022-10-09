Жеребкування кваліфікації Євро-2024: онлайн-трансляція (відео)
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Збірна України з футболу дізнається суперника у відборі
У неділю, 9 жовтня, у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) відбудеться жеребкування груп кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року.
Пряма відеотрансляція заходу буде доступна на YouTube каналі Української асоціації футболу (УАФ). Церемонія розпочнеться о 13:00 за київським часом.
Пряма трансляція жеребкування відбору на чемпіонат Європи з футболу-2024
Своїх суперників по групі дізнається і національна команда України. "Жовто-сині" провалили осінню частину Ліги націй УЄФА і посіли лише друге місце у групі 1 Ліги B. У підсумку наша команда опинилася на 22-й позиції у рейтингу Ліги націй, що вплинуло на підсумкове місце у посіві на кваліфікацію ЧЄ. Підопічні Олександра Петракова будуть у 3-му кошику при посіві учасників відбірного раунду.
Склад кошиків на жеребкуванні відбору Євро-2024
- Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія, Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща.
- Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія.
- Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія.
- Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія.
- Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта.
- Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.
Відеотрансляція жеребкування відбору Євро-2024 також буде доступна на сайті УЄФА. Раніше "Телеграф" повідомляв, з ким точно не зіграє збірна України у кваліфікації ЧЄ-2024.