Жеребкування кваліфікації Євро-2024: онлайн-трансляція (відео)

Збірна України з футболу дізнається суперника у відборі

У неділю, 9 жовтня, у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) відбудеться жеребкування груп кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року.

Пряма відеотрансляція заходу буде доступна на YouTube каналі Української асоціації футболу (УАФ). Церемонія розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Пряма трансляція жеребкування відбору на чемпіонат Європи з футболу-2024

Своїх суперників по групі дізнається і національна команда України. "Жовто-сині" провалили осінню частину Ліги націй УЄФА і посіли лише друге місце у групі 1 Ліги B. У підсумку наша команда опинилася на 22-й позиції у рейтингу Ліги націй, що вплинуло на підсумкове місце у посіві на кваліфікацію ЧЄ. Підопічні Олександра Петракова будуть у 3-му кошику при посіві учасників відбірного раунду.

Склад кошиків на жеребкуванні відбору Євро-2024

Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія, Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща. Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія. Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія. Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія. Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта. Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Відеотрансляція жеребкування відбору Євро-2024 також буде доступна на сайті УЄФА. Раніше "Телеграф" повідомляв, з ким точно не зіграє збірна України у кваліфікації ЧЄ-2024.