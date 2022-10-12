"Вадуц" - "Днепр-1": букмекеры значительно понизили шансы украинскому клубу

Аналитики пересмотрели шансы после очной встречи команд

СК "Днепр-1" блестяще выступает в чемпионате Украины, однако на евроарене не все так радужно. В матче 4-го тура Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 против "Вадуца" днепровский коллектив является небольшим фаворитом.

Об этом сообщает компания Пари-Матч. К слову, специалисты сильно понизили шансы днепрян в сравнении с прогнозом на первый матч между командами.

По мнению специалистов, украинский клуб подходит к поединку в статусе небольшого фаворита. На успех "Днепра-1" и ничью букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,26 (вероятность 46% при марже букмекеров 8%) и 3,50 (29%) соответственно. Триумф хозяев менее вероятен — коэффициент 3,05 (33%).

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Вадуц" — "Днепр-1" (данные за 12 октября):

Пари-Матч: (победа "Вадуца-1" 3,05 — ничья 3,50 — победа "Днепра-1" 2,26)

Матч "Вадуц" — "Днепр-1" состоится 13 октября в Вадуце (Лихтенштейн) на стадионе "Райнпарк", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. К слову, этот поединок будет доступен для просмотра в Украине. Украинскому клубу необходимо побеждать, чтобы увеличить шансы на выход в плей-офф.

Турнирное положение команд в группе Е Лиги конференций

В 3-м туре ЛК "Вадуц" дал бой "Днепру-1" (2:2):

Напомним, на старте группового этапа Лиги конференций "Днепр-1" уступил нидерландскому АЗ (0:1). Во втором туре днепряне обыграли в гостях кипрский "Аполлон" (1:3).