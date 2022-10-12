"Вадуц" – "Дніпро-1": букмекери значно знизили шанси українському клубу

Аналітики переглянули шанси після очної зустрічі команд

СК "Дніпро-1" блискуче виступає у чемпіонаті України, проте на євроарені не все так райдужно. У матчі 4-го туру Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 проти "Вадуца" дніпровський колектив є невеликим фаворитом.

Про це повідомляє компанія Парі-Матч. До речі, фахівці сильно знизили шанси дніпровців у порівнянні з прогнозом на перший матч між командами.

На думку фахівців, український клуб підходить до поєдинку у статусі невеликого фаворита. На успіх "Дніпра-1" та нічию букмекери пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,26 (імовірність 46% при маржі букмекерів 8%) та 3,50 (29%) відповідно. Тріумф господарів менш ймовірний – коефіцієнт 3,05 (33%).

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Вадуц" — "Дніпро-1" (дані за 12 жовтня):

Парі-Матч: (перемога "Вадуца-1" 3,05 — нічия 3,50 — перемога "Дніпра-1" 2,26)

Матч "Вадуц" — "Дніпро-1" відбудеться 13 жовтня у Вадуці (Ліхтенштейн) на стадіоні "Райнпарк", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. До речі, цей поєдинок буде доступним для перегляду в Україні. Українському клубу потрібно перемагати, щоб збільшити шанси на вихід у плей-офф.

Турнірне становище команд у групі Е Ліги конференцій

У 3-му турі ЛК "Вадуц" дав бій "Дніпру-1" (2:2):

Нагадаємо, на старті групового етапу Ліги конференцій "Дніпро-1" поступився нідерландському АЗ (0:1). У другому турі дніпряни обіграли в гостях кіпрський "Аполлон" (1:3).