Ломаченко показал, как будет бить Ортиса: боксер оттачивает свои фирменные удары
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинец готовится к рейтинговому поединку
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко продолжает подготовку к поединку с Джемейном Ортисом, который состоится 29 октября. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Ортис.
В Instagram появилось видео тренировки украинца. Василий колотит грушу и боксирует с тенью.
Ранее Ломаченко назвал свою главную цель в боксе. Украинец хочет провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира с королем легкого дивизиона Девином Хэйни. Напомним, что недавно Хэйни защитил титулы в поединке против Джорджа Камбососа.
Ранее мы писали, что в планах промоутерской компании Top Rank свести в ринге экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Шакура Стивенсона и экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. Бой Стивенсона и Ломаченко — может пройти уже в следующем году.