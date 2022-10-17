Ломаченко показал, как будет бить Ортиса: боксер оттачивает свои фирменные удары

Украинец готовится к рейтинговому поединку

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко продолжает подготовку к поединку с Джемейном Ортисом, который состоится 29 октября. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Ортис.

В Instagram появилось видео тренировки украинца. Василий колотит грушу и боксирует с тенью.

Ранее Ломаченко назвал свою главную цель в боксе. Украинец хочет провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира с королем легкого дивизиона Девином Хэйни. Напомним, что недавно Хэйни защитил титулы в поединке против Джорджа Камбососа.

Ранее мы писали, что в планах промоутерской компании Top Rank свести в ринге экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Шакура Стивенсона и экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. Бой Стивенсона и Ломаченко — может пройти уже в следующем году.