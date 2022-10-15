Украинка победила действующую чемпионку мира по боксу (видео)

Турнир проходит в Будве

На Чемпионате Европы по боксу среди женщин в Черногории, на котором Международная ассоциации бокса (IBA) ввела против Украины санкции, состоялся первый соревновательный день.

Украинка Анастасия Ковальчук в весовой категории до 54 кг победила действующую чемпионку мира Хатисе Акбас из Турции и вышла в следующую стадию турнира. Об этом сообщает Федерация бокса Украины в Facebook.

Добавим, что в пятницу, 14 октября, прошел еще один поединок с участием украинки Анны Охрей (до 60 кг), которая уступила Озер Гизем из Турции.

Полное видео боя Анастасия Ковальчук — Хатисе Акбас:

Полное видео боя Анна Охрей — Озер Гизем:

Напомним, IBA допустила российский и белорусских боксеров к международным соревнованиям, однако в Черногорию представители рф и Беларуси не поехали.

Ранее IBA запрещала украинскую символику на юниорском чемпионате Европы, в ответ сборная Украины бойкотировала турнир. В итоге нашей команде вернули и флаг, и гимн, но запретили название страны "Украина". Тем не менее гимн Украины прозвучал в Италии для 15-летней Анастасии Таран, которая выиграла соревнования.