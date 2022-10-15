Українка перемогла чинну чемпіонку світу з боксу (відео)

Турнір проходить у Будві

На Чемпіонаті Європи з боксу серед жінок у Чорногорії, на якому Міжнародна асоціація боксу (IBA) ввела проти України санкції, відбувся перший змагальний день.

Українка Анастасія Ковальчук у ваговій категорії до 54 кг перемогла чинну чемпіонку світу Хатісе Акбас із Туреччини та вийшла у наступну стадію турніру. Про це повідомляє Федерація боксу України у Facebook.

Додамо, що у п’ятницю, 14 жовтня, пройшов ще один поєдинок за участю українки Анни Охрей (до 60 кг), яка поступилася Озер Гізем із Туреччини.

Повне відео бою Анастасія Ковальчук — Хатісе Акбас:

Повне відео бою Анна Охрей — Озер Гізем:

Нагадаємо, IBA допустила російських і білоруських боксерів до міжнародних змагань, проте до Чорногорії представники росії та Білорусі не поїхали.

Раніше IBA забороняла українську символіку на юніорському чемпіонаті Європи, у відповідь збірна України бойкотувала турнір. У результаті нашій команді повернули і прапор, і гімн, але заборонили назву країни "Україна". З усім тим гімн України прозвучав в Італії для 15-річної Анастасії Таран, яка виграла змагання.