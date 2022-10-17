Ломаченко показав, як битиме Ортіса: боксер відточує свої фірмові удари

Українець готується до рейтингового поєдинку

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко продовжує підготовку до поєдинку з Джемейном Ортісом, що відбудеться 29 жовтня. Ми ведемо онлайн-трансляцію бою Ломаченко — Ортіс.

У Instagram з’явилось відео тренування українця. Василь б’є грушу і боксує з тінню.

Раніше Ломаченко назвав свою головну мету у боксі. Українець хоче провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з королем легкого дивізіону Девіном Хейні. Нагадаємо, що нещодавно Хейні захистив титули у поєдинку проти Джорджа Камбососа.

Раніше ми писали, що в планах промоутерської компанії Top Rank звести в рингу ексчемпіона світу у двох вагових категоріях Шакура Стівенсона та ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка. Бій Стівенсона та Ломаченка може пройти вже наступного року.