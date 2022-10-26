"Днепр-1" - "Аполлон": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Украинский клуб находится в шаге от выхода из группы

"Днепр-1" после очередной победы в чемпионате Украины проведет "домашний" еврокубковый матч против "Аполлона" из Лимасола (Кипр).

Матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций сезона 2022/23 "Днепр-1" — "Аполлон" будет показан в Украине в прямом эфире на ОТТ-платформе megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

"Днепряне" имеют превосходные шансы на выход в плей-офф ЛК. Для этого украинскому клубу достаточно не проиграть киприотам, которые являются прямыми конкурентами нашей команды в борьбе за 2-е место. При определенных раскладах "Аполлон" или "Днепр-1" могут побороться даже за первое место в квартете.

Матч "Днепр-1" — "Аполлон" состоится в четверг, 27 октября, в словацком городе Кошице на местной футбольной арене, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в первом туре группового раунда Лиги конференций "Днепр-1" проиграл АЗ (0:1), затем наша команда переиграла "Аполлон" (3:1). В третьем и четвертом турах днепряне сначала сыграли вничью с "Вадуцом" (2:2), а затем вырвали победу у клуба из Лихтенштейна (1:2). В последней игре групповой стадии украинский коллектив встретится с АЗ (03.11.2022).

Ранее сообщалось о жесткой драке на матче "Днепра-1".