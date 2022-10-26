"Дніпро-1" — "Аполлон": де і коли дивитись матч Ліги конференцій

Український клуб знаходиться за крок від виходу з групи

"Дніпро-1" після чергової перемоги у чемпіонаті України проведе "домашній" єврокубковий матч проти "Аполлона" з Лімасолу (Кіпр).

Матч 5-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону 2022/23 "Дніпро-1" — "Аполлон" буде показано в Україні у прямому ефірі на ОТТ-платформі megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

"Дніпряни" мають чудові шанси на вихід у плей-офф ЛК. Для цього українському клубу достатньо не програти кіпріотам, які є прямими конкурентами нашої команди у боротьбі за друге місце. За певних розкладів "Аполлон" або "Дніпро-1" можуть поборотися навіть за перше місце у квартеті.

Матч "Дніпро-1" — "Аполлон" відбудеться у четвер, 27 жовтня, у словацькому місті Кошице на місцевій футбольній арені, початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першому турі групового раунду Ліги конференцій "Дніпро-1" програв АЗ (0:1), потім наша команда переграла "Аполлон" (3:1). У третьому та четвертому турах дніпряни спочатку зіграли внічию з "Вадуцом" (2:2), а потім вирвали перемогу у клубу з Ліхтенштейну (1:2). В останній грі групової стадії український колектив зустрінеться з АЗ (03.11.2022).

Раніше повідомлялося про жорстку бійку на матчі "Дніпра-1".