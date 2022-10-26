"Днепр-1" — "Аполлон": букмекеры назвали фаворита в битве за плей-офф Лиги конференций

Команды являются прямыми конкурентами за место в евровесне

"Днепр-1", который ударно выступает в чемпионате Украины, имеет прекрасные шансы досрочно выйти в плей-офф Лиги конференций.

Букмекеры считают именно украинский клуб фаворитом матча 5-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 против "Аполлона" из Лимасола (Кипр). Об этом сообщает Пари-Матч.

Специалисты не сумели выделить явного фаворита в противостоянии, однако все же отдают преимущество украинскому коллективу. На победу "Днепра-1" можно сделать ставку с коэффициентом 2,03 (вероятность 49% при марже букмекеров 5%). Триумф гостей и ничья менее вероятны — коэффициенты 3,70 (27%) и 3,45 (29%) соответственно. По мнению аналитиков, самым вероятным исходом встречи станет ничья 1:1 (коэффициент 7,10).

Турнирное положение команд в группе Е Лиги конференций

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Днепр-1" — "Аполлон"

Пари-Матч: (победа "Днепра-1" 2,03 — ничья 3,45 — победа "Аполлона" 3,70)

В последнем матче "Днепр-1" обыграл "Металлист" (1:0):

Добавим, Матч "Днепр-1" — "Аполлон" состоится в четверг, 27 октября, в словацком городе Кошице. Встречу покажут в Украине в прямом эфире эксклюзивно на megogo.

Ранее сообщалось, что один из матчей "Днепра-1" закончился массовым побоищем.