"Дніпро-1" — "Аполлон": букмекери назвали фаворита у битві за плей-офф Ліги конференцій

Команди є прямими конкурентами за місце у євровесні

"Дніпро-1", який ударно виступає у чемпіонаті України, має чудові шанси достроково вийти у плей-офф Ліги конференцій.

Букмекери вважають саме український клуб фаворитом матчу 5-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 проти "Аполлона" з Лімасолу (Кіпр). Про це повідомляє Парі-Матч.

Фахівці не зуміли виділити явного фаворита в протистоянні, проте все ж таки віддають перевагу українському колективу. На перемогу "Дніпра-1" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,03 (імовірність 49% при маржі букмекерів 5%). Тріумф гостей та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 3,70 (27%) та 3,45 (29%) відповідно. На думку аналітиків, найімовірнішим результатом зустрічі стане нічия 1:1 (коефіцієнт 7,10).

Турнірне становище команд у групі Е Ліги конференцій

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Дніпро-1" — "Аполлон"

Парі-Матч: (перемога "Дніпра-1" 2,03 — нічия 3,45 — перемога "Аполлона" 3,70)

В останньому матчі "Дніпро-1" обіграв "Металіст" (1:0):

Додамо, Матч "Дніпро-1" — "Аполлон" відбудеться у четвер, 27 жовтня, у словацькому місті Кошице. Зустріч покажуть в Україні у прямому ефірі ексклюзивно на megogo.

Раніше повідомлялося, що один із матчів "Дніпра-1" закінчився масовим побоїщем.