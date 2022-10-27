АЕК - "Динамо": стартовые составы команд на решающий матч Лиги Европы

Киевлянам необходима только победа

В четверг, 27 октября, "Бело-синие" проведут ключевой матч Лиги Европы против прямого конкурента за место в плей-офф Лиги конференций. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча АЕК Ларнака — "Динамо".

Незадолго до начала встречи стали известны стартовые составы команд. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

АЕК: Пирич — Росалес, Миличевич, Томович, Энглезу (капитан) — Понс, Луиш Густаво — Дьюрчо, Альтман, Фараж — Лопеш.

Запасные: Гордич, Тумбас, Гонсалес, Олатунджи, Кипрос, Наум, Андреу, Мамас.

"Динамо": Нещерет — Тымчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко — Цыганков, Сидорчук (капитан), Шепелев, Кабаев — Буяльский — Ванат.

Запасные: Игнатенко, Авраменко, Попов, Бурда, Пэррис, Гармаш, Караваев, Кравченко, Диалло, Беседин, Кендзера.

Напомним, матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 состоится в Ларнаке (Кипр) на "АЕК Арене", начало встречи — в 19:45 по киевскому времени. За ходом этого поединка можно следить в прямом эфире в Украине. К слову, "динамовцы" являются фаворитами встречи.