АЕК – "Динамо": стартові склади команд на вирішальний матч Ліги Європи

Киянам необхідна лише перемога

У четвер, 27 жовтня, "Біло-сині" проведуть ключовий матч Ліги Європи проти прямого конкурента за місце у плей-офф Ліги конференцій. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу АЕК Ларнака — "Динамо".

Незадовго до початку зустрічі стали відомі стартові склади команд. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

АЕК: Піріч — Росалес, Мілічевич, Томович, Енглезу (капітан) — Понс, Луїш Густаво — Д’юрчо, Альтман, Фараж — Лопеш.

Запасні: Гордич, Тумбас, Гонсалес, Олатунджі, Кіпрос, Наум, Андреу, Мамас.

"Динамо": Нещерет — Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко — Циганков, Сидорчук (капітан), Шепелєв, Кабаєв — Буяльський — Ванат.

Запасні: Ігнатенко, Авраменко, Попов, Бурда, Перріс, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Діалло, Бесєдін, Кендзьора.

Нагадаємо, матч 5-го туру групового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 відбудеться у Ларнаці (Кіпр) на "АЕК Арені", початок зустрічі о 19:45 за київським часом. За ходом цього поєдинку можна стежити у прямому ефірі в Україні. До речі, "динамівці" є фаворитами зустрічі.