"Шахтер" - "Лейпциг": букмекеры отправляют "Горняков" в Лигу Европы

"Горнякам" будет тяжело победить команду Бундеслиги

Дончане рвутся в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако на пути украинской команды стоит клуб из Бундеслиги. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Лейпциг".

"Горняки" являются аутсайдерами в противостоянии. Об этом сообщает Пари-Матч.

По мнению специалистов, у "Шахтера" практически нет шансов на успех. На победу "Горняков" можно сделать ставку с коэффициентом 5,30. В то же время триумф "гостей" и ничья менее вероятны — коэффициенты 1,63 и 4,20 соответственно. Добавим, что самым вероятным исходом встречи является победа "Лейпцига" со счетом 2:1 (коэффициент 8,30).

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Шахтер" — "Лейпциг"

Пари-Матч: (победа "Шахтера" 5,30 — ничья 4,20 — победа "Лейпцига" 1,63)

Отметим, дончанам необходимо побеждать "Лейпциг", чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Другой исход отправит "Шахтер" в стыковой раунд Лиги Европы.

Напомним, "Шахтер" в своем последнем матче не сумел обыграть "Александрию" (2:2).

Матч "Шахтер" — "Лейпциг" состоится в среду, 2 ноября. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.