"Шахтер" - "Лейпциг": где и когда смотреть решающий матч Лиги чемпионов

Для "Горняков" наступает час Х

В среду, 2 ноября, дончане сыграют решающий матч за выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 против немецких "Красных быков". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Лейпциг".

В прямом эфире в Украине матч 6-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" — РБ Лейпциг покажет megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Решающий матч для "Горняков" состоится в Варшаве (Польша) на стадионе "Войска Польского", начало — в 19:45 по киевскому времени. Дончане обеспечили себе как минимум участие в плей-офф Лиги Европы. Кроме того, "Шахтер" все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф ЛЧ. Для этого команде Игора Йовичевича необходимо победить представителя немецкой Бундеслиги. "Лейпцигу" для попадания в 1/8 финала ЛЧ достаточно не проиграть "Шахтеру".

Ранее сообщалось, что "Шахтер" в 10-м туре чемпионата Украины сезона 2022/23 не сумел обыграть "Александрию" (2:2).

Напомним, в первом круге "Шахтер" в гостях разгромил РБ Лейпциг со счетом 4:1. В прошлом туре "Горняки" не сумели обыграть "Селтик" в Шотландии (1:1).