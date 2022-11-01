"Шахтар" — "Лейпциг": де і коли дивитись вирішальний матч Ліги чемпіонів

Для "Гірників" настає година Х

У середу, 2 листопада, донеччани зіграють вирішальний матч за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проти німецьких "Червоних биків". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Лейпциг".

У прямому ефірі в Україні матч 6-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" — РБ Лейпциг покаже megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Вирішальний матч для "Гірників" відбудеться у Варшаві (Польща) на стадіоні "Війська Польського", початок о 19:45 за київським часом. Донеччани забезпечили собі як мінімум участь у плей-офф Ліги Європи. Крім того, "Шахтар" все ще зберігає шанси на вихід до плей-офф ЛЧ. Для цього команді Ігора Йовічевіча необхідно перемогти представника німецької Бундесліги. "Лейпцигу" для потрапляння до 1/8 фіналу ЛЧ достатньо не програти "Шахтарю".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" у 10-му турі чемпіонату України сезону 2022/23 не зміг обіграти "Олександрію" (2:2).

Нагадаємо, у першому колі "Шахтар" у гостях розгромив РБ Лейпциг з рахунком 4:1. У минулому турі "Гірники" не зуміли обіграти "Селтік" у Шотландії (1:1).