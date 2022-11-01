"Шахтар" — "Лейпциг": букмекери відправляють "Гірників" у Лігу Європи

"Гірникам" буде важко перемогти команду Бундесліги

Донеччани рвуться у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, проте на шляху української команди стоїть клуб із Бундесліги. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Лейпциг".

"Гірники" є аутсайдерами у протистоянні. Про це повідомляє Парі-Матч.

На думку фахівців, "Шахтар" практично не має шансів на успіх. На перемогу "Гірників" можна зробити ставку з коефіцієнтом 5,30. Водночас тріумф "гостей" та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 1,63 та 4,20 відповідно. Додамо, що найімовірнішим результатом зустрічі є перемога "Лейпцигу" з рахунком 2:1 (коефіцієнт 8,30).

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Лейпциг"

Парі-Матч: (перемога "Шахтаря" 5,30 — нічия 4,20 — перемога "Лейпцига" 1,63)

Зазначимо, донеччанам необхідно перемагати "Лейпциг", щоб вийти у плей-офф Ліги чемпіонів. Інший результат відправить "Шахтар" у стиковий раунд Ліги Європи.

Нагадаємо, "Шахтар" у своєму останньому матчі не зумів обіграти "Олександрію" (2:2).

Матч "Шахтар" — "Лейпциг" відбудеться у середу, 2 листопада. Гру можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні.