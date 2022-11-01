Укр

Выудили под водой Кубок мира: уникальная победа Украины

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сборная Украины по подводному плаванию Новость обновлена 01 ноября 2022, 18:12
Сборная Украины по подводному плаванию. Фото facebook.com/uwfederation.ua

Турнир прошел в Познани (Польша)

Украинские пловцы не только красиво поют, но и выигрывают медали. Во вторник, 1 ноября, сборная Украины выиграла финал Кубка мира по плаванию в ластах в Польше.

Об этом сообщает Федерация подводного спорта и подводной деятельности Украины в Facebook. На счету наших спортсменов 11 золотых медалей.

Украинские спортсмены завоевали:

  • 11 золотых медалей,
  • 9 серебряных медалей,
  • 9 бронзовых медалей.

"Кубок Мира наш! Финал Кубка мира по плаванию в ластах завершился победой национальной сборной команды Украины в общем зачете! Спасибо за подготовку спортсменов заслуженным тренерам Украины Шляховской Алле, Годованой Марине, Деловой Ирине, заслуженному мастеру спорта, тренеру Семенченко Юлии", — гласит сообщение Федерации.

Сборная Украины по подводному плаванию
Сборная Украины по подводному плаванию

Ранее сообщалось, что у россии отобрали "золото" чемпионата мира по плаванию из-за допинга у Артема Лобузова.

Напомним, в боях под Херсоном погиб Дмитрий Захарчук – чемпион Европы, призер чемпионата мира по плаванию в ластах и ​​Мастер спорта международного класса. Кроме того, в бою за родину перестало биться сердце пловца из Николаева Владимира Ульяницкого.

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#Подводное плавание